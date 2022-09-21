拜登稱會協防台灣　沙利文重申一中政策未變

美國總統拜登在周日（18日）播出的傳媒專訪時再度提到，若大陸攻打台灣，美國將協助防衞台灣。美國國家安全顧問沙利文周二（20日）重申拜登言論並未改變美國一中政策，美方持續反對單方面改變台海現狀，以維持台海和平穩定。

沙利文在白宮簡報會被問及拜登的說法是否意味美國對台政策調整時，指出正如拜登在訪問中所說的，美方持續支持一中政策、反對單方面改變現狀，並支持台海穩定和平。他指，拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾，拜登十分清楚且毫不含糊地的強調並重申一中政策。

沙利文指出，拜登在這次訪問中被問到一個假設性問題。他在5月訪問東京時也被問及類似問題，當時他也給出與這次專訪類似的答案，事後有人問他是否做出重大政策改變的宣示，拜登表示，「不，我沒有。」沙利文表示，當美國總統想要宣示政策改變時，他就會這樣做，但拜登沒有。

沙利文表示，拜登是個直接且率直的人，他回答一個假設性問題，以前也有過類似的答覆。他很清楚表示並未改變美國對台政策，他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策，數十年來協助維持台海和平穩定。