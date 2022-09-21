美財長顧問批評中國　為中低收入國家帶來償債問題

美國財長耶倫一名高級顧問周二（20日）警告中國的「非常規」債務操作，拖延債務減免，可能為數十個中低收入國家帶來多年的償債問題，導致低增長及投資不足。

耶倫的高級顧問內曼在彼得森國際經濟研究所的活動上發言指，估計中國有5,000億至1萬億美元（約3.9萬億至7.8萬億港元）的未償還官方貸款，主要是給予中低收入國家。他指很多這些國家為應對新冠疫情及經濟而大量借貸後，正面臨債務困境；現時俄烏戰事導致食品及能源價飆升，發達經濟體利率上升已引發新興市場出現自全球金融危機以來最大的資本淨流出。

內曼指，系統性債務危機仍未形成，但這些國家的經濟壓力及國內的脆弱性正在增加，可能令情況變得更差。內曼表示，中國在債務問題上負有獨特責任，因為中國是世界上最大的雙邊債權國，債權超過世界銀行、國際貨幣基金組織及巴黎俱樂部的總和。

目前有多達44個國家欠中國的債務，相當於國內生產值10%以上，但中方一直沒幫助這些國家減低債務，反而延長到期日或寬限期，例如剛果，在2018年更增加貸款的淨值。他又批評中方缺乏透明度，經常利用保密協議令債務重組變得複雜，意味對中國的債務被排除在多邊監督之外。