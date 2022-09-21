內地昨增608宗本土新冠　拉薩封城逾月爆糧食短缺

國家衞健委周三（21日）公布，內地前一日新增608宗本土新冠病例，分別為123宗確診和485宗無症狀感染。西藏新增168宗本土病例，包括13宗確診和155宗無症狀感染。西藏拉薩市自上月8日爆疫以來已封城超過1個月，有居民在網上求助稱當地物資短缺，隔離地點環境極差，快撐不下去。西藏防疫辦周二（20日）通知，從周四（22日）凌晨零時起，要求對離開當地的人實施「5天3檢」措施。

拉薩有居民在影片分享平台發片稱，由於小區封控致無法上班或支付房租，只能睡在車上。另因小區封控致無法傳送物資，不少人家中食物短缺。亦有指當地實際染疫者數目遠超官方公布，每日官方派出巴士將數千人送往集中隔離。網上流傳隔離地點畫面，據指是一個未完工的公寓，衞生條件極差。有隔離者聲稱因索取食物與工作人員發生衝突，更遭毆打。但據周二舉行的自治區疫情防控記者會表示，拉薩正逐步有序恢復生產生活秩序。

為鞏固當地防疫成果，西藏防疫辦周二宣布自周四起對離藏人士採取嚴格防控措施，要求在社區管理下離開前接受連續5天居家健康監測，並在第1、3、5天分別進行1次核酸檢測，最後一次核酸採樣時間在離藏前24小時以內，再經閉環轉運離藏卡口，憑「5天3檢」核酸無感染結果和健康綠碼等，另加1次抗原檢測無感染才能離開。