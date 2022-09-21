美鋪路升級對台關係　拜登護台言論火上加油

美國眾議院議長佩洛西上月訪台後，台海局勢緊張程度有增無減。美國參議院外交關係委員會日前通過極具爭議的《2022年台灣政策法》草案，鋪路全面升級美台關係，之後總統拜登更再次明言一旦中國大陸攻台，美軍將防衞台灣，儼如火上加油。

●8月2日：佩洛西專機深夜飛抵台灣松山機場，大陸解放軍空軍蘇35戰機隨即穿越台海，宣布同月4日至7日在台灣周邊6個海空域同步軍演，形同封鎖台灣；演訓區域後來增至7區。

●8月3日：佩洛西拜會立法院及會晤台灣總統蔡英文，黃昏離開台灣。大陸宣布停止進口柑橘類水果等及出口天然砂。

●8月4日：解放軍圍台演習開始，當日有4枚大陸導彈飛越台灣本島北部上空，日本指有5枚導彈落入其專屬經濟區水域。

●8月5日：大陸外交部宣布制裁佩洛西及其直系親屬，並公布8項反制美國措施，包括取消陸美兩軍戰區領導通話、取消陸美國防部工作會晤等。

●8月10日：解放軍東部戰區宣布完成圍台演訓，比原定官方演訓日期遲結束，同時公布解放軍常態化台灣海峽方向的戰備警巡。

●8月14日：5名美國共和民主兩黨國會議員訪台，翌日東部戰區於台灣周邊海空域實戰化演練。

●8月16日：中共中央台辦宣布對列入清單的一批「台獨」頑固分子等多人實施制裁，包括台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外長吳釗燮、台駐美代表蕭美琴等，禁止他們進入大陸和香港、澳門特別行政區並限制相關合作。

●8月21日：美國印第安納州州長霍爾科姆率團訪台。

●8月25日：美國參議員布萊克本抵台訪問，解放軍東部戰區翌日公布近日在台島周邊海空域實戰化演練。

●8月28日：兩岸軍艦與2艘美軍神盾巡洋艦同時穿越台灣海峽，這是佩洛西訪台後首次有美艦過台海。

●8月30日：美國亞利桑那州州長杜抵達台灣訪問。

●9月2日：美國公布向台灣出售總值逾11億美元（約85.8億港元）武器，涉及空對空導彈、反艦導彈、監視雷達後勤支援。

●9月7日：美國眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席墨菲率領7名跨黨派眾議員訪台。

●9月14日：美國參議院外交關係委員會通過淡化版本的《2022年台灣政策法》草案，陸方向美方提出嚴正交涉。

●9月16日：大陸外交部宣布制裁參與對台售武的美國相關人士，對象是美國軍火商雷神的董事長兼行政總裁海斯，以及波音防務公司行政總裁科爾伯特。

●9月18日：美國哥倫比亞廣播公司播出拜登的專訪，他再次確認一旦大陸武攻台灣，美軍會防衞台灣；大陸向美國提出嚴正交涉。

●9月20日：美軍神盾驅逐艦希金斯號聯同加拿大皇家海軍護衞艦溫哥華號例行穿過台灣海峽。