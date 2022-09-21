華斥美澳私營安保公司殺害平民　促監管追責

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表李松，周二（20日）在人權理事會第51屆會議僱傭軍問題工作組對話會上，批評美國、澳洲等國私營安保公司肆意襲擊和殺害平民和難民、施以虐待和酷刑及強迫流離失所，呼籲相關國家採取切實措施有效監管私營安保公司活動，防止繼續發生侵犯人權行為，並展開全面調查，追究肇事者責任。

李松表示，中方對美、澳等國私營軍事和安保服務缺乏透明度、監管和問責表示關切，美國有關私營安保公司僱員在海外肆意屠殺手無寸鐵的平民，犯下嚴重罪行，卻被美國政府赦免。他又指摘，澳洲離岸拘留中心長期羈押大量難民和移民，侵犯人權現象觸目驚心，外包給私營安保公司管理的拘留中心生存條件惡劣，難民身心長期遭受摧殘，非正常死亡現象時有發生。

中方代表周一（19日）亦在聯合國人權理事會第51屆會議與任意拘留問題工作組互動對話會上，強烈譴責美國長期存在的任意拘留問題。中方代表指，2021年美國羈押移民超過170萬人，高達80%被關押在私營拘留設施中，包括4.5萬名兒童，設施條件惡劣，侵犯人權現象屢屢發生。中方敦促美方正視自身人權問題，停止任意拘留難民和移民等侵犯人權行徑，向受害者提供救濟和補償。中國代表另對美國政府將印第安人保留地用作有毒廢料傾倒場表達關切。