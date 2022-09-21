中央台辦打擊台獨頑固分子　強調和平統一方針

大陸中宣部周三（21日）在北京召開新聞發布會，報告兩岸關係發展情況。中央台灣工作辦公室副主任陳元豐表示，在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的背景下，推進兩岸完全統一面臨新形勢，但任何勢力的阻撓破壞都無法改變歷史大勢，統一的「時、勢、義」始終在大陸一方。陸方堅決捍衞主權和領土完整，打擊台獨頑固分子，有力震懾台獨分裂勢力，妥善處理台灣對外交往問題，鞏固發展國際社會堅持一個中國原則的格局。

陳元豐總結過去10年對台工作，形容取得重要成果，兩岸政治交往取得歷史性突破，包括實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度，兩岸貿易和台商對大陸投資亦顯著增長。此外，大陸國台辦等部門上月發布白皮書，全面系統闡述解決台灣問題的基本方針和有關政策，對反獨促統具有強烈的現實意義。

中央台辦發言人馬曉光表示，「和平統一」和「一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現統一的最佳方式。中央台辦研究局局長仇開明認為，當前台海形勢嚴峻複雜，原因是民進黨當局堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁；批評美國一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，變本加厲以台制華，為此民進黨當局大肆鼓吹兩岸互不隸屬，美國不斷虛化掏空一中原則，以達到其政治目的。