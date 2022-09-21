前副省長郝春榮涉受賄　最高檢決定逮捕

最高人民檢察院周三（21日）消息指，遼寧省人民政府前黨組成員、副省長郝春榮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前以涉嫌受賄罪對郝春榮作出逮捕決定，案件正進一步辦理。

現年59歲的郝春榮是山東煙台人，具有中央黨校研究生學歷。她曾任遼寧省遼陽市進出口公司副總經理，遼陽香港發展有限公司總經理，遼寧省遼陽市委常委、副書記、副市長，盤錦市委副書記、市長等職務，2018年起任遼寧省人民政府副省長、黨組成員。她今年3月因涉嚴重違紀違法受查，翌月獲接受辭去遼寧省第十三屆人民代表大會代表職務，並免去其遼寧副省長職務。

中央紀委國家監委本月初通報，郝春榮對抗組織審查，長期違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；長期瞞報個人有關事項，在職務提拔、工作調動中為他人謀取利益；利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，因此被開除黨籍及公職，收繳違紀違法所得；涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。