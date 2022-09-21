上海前副市長龔道安受賄案　判處無期徒刑

上海市政府前副市長、市公安局前局長龔道安受賄案，去年在河北省唐山市中級人民法院一審公開審理。法院周三（21日）公開宣判，對龔道安以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；同時追繳他受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

經審理查明，現年57歲的龔道安在1999年下半年至前年7月，利用擔任湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局局長，公安部技術偵察局副局長、局長，上海市政府黨組成員、副市長、市公安局局長等職務上的便利及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受財物共計折合7,343萬餘元人民幣（約8,180萬港元）。

法院認為，龔道安的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，為他人謀取職務提拔，利用職權插手案件辦理，依法應從嚴懲處。龔道安到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法可從輕處罰，法院遂作出上述判決。內地反貪腐專題片今年初披露公安部前副部長孫力軍政治團夥內幕，指龔道安曾助孫經營充實「小圈子」，向其推薦重慶前副市長鄧恢林。