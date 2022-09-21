97縣市區特旱　河床裸露大量魚曬成魚乾

內地旱情持續，湖南省水利廳周二（20日）對外發布防旱抗旱工作專報顯示，目前該省122個縣市區全部達到中度以上氣象乾旱，116個縣市區達到重度以上氣象乾旱，97個縣市區達到特旱，中度、重度和特旱面積分別佔全省98%、84%和43%。在湘江，有民眾拍攝到河床裸露，大量魚被曬成魚乾。

位於湖南省北部的洞庭湖在高溫下水位下降，湖床大面積裸露，湖底出現龜裂；部分水庫水位下降，乾涸見底。省內主要河湖未來一周水位低枯，中小河流斷流可能增加。受長江幹流來水減小等影響，洞庭湖城陵磯站水位可能降至19.9米，達到枯水黃色預警。除了湖南，江西省亦持續重度及以上氣象乾旱，95.7%縣市區達到特重氣象乾旱，長沙、南昌上月降水量分別只有6.3毫米和0.1毫米，本月以來降水量更未有進帳，近一個月降水較常年同期少逾八成。安徽旱情也嚴重，有3座大型水庫和7座中型水庫水位低於死水位。

截至周二，中央氣象台已連續34天發布氣象乾旱預警。最新監測顯示，浙江西南部、福建西部、江西大部、湖南大部、重慶東南部、貴州東北部等地有特旱。國家氣候中心預計，秋季長江中下游地區降水將較常年同期明顯減少，需密切關注可能出現的夏秋連旱。針對旱情對生活和農業生產造成的影響，國務院常務會議專題部署抗旱工作，並動用中央預備費100億元人民幣（約111億港元）支持抗旱減災。