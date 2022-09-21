北京下月對進京郵件速遞　實行投遞前二次安檢

國家郵政局周三（21日）消息指，為保障黨的二十大下月順利舉辦，國家郵政局、公安部、國家安全部近日聯合發布通告，針對此期間寄遞物品安全管理工作作出部署。當中要求北京地區郵政快遞企業對進京郵件快件實行投遞前二次安檢，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返。

通告要求，郵政快遞企業嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度，同時嚴格執行實名收寄制度，並加強身份資料抽檢覆核。嚴格執行過機安檢制度自下月1日凌晨0時至二十大閉幕日午夜12時，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件快件一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑郵件快件按規定報告郵政管理、公安、國家安全、應急管理和疫情防控等部門。

此外，寄遞物品臨時管控措施與上述同期實行，嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖傳模塊、飛控模塊等關鍵零配件。寄件人如違反國家規定，使用偽造、變造的身份證件或者冒用他人身份證件交寄郵件快件，一旦構成犯罪將追究刑事責任，有關部門應加強此期間寄遞渠道安全監管。