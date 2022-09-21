大陸填海建新機場　拉近廈門與金門距離

台灣金門縣議員董森堡近日在網上講座指出，大陸為了在福建廈門大嶝島興建翔安國際機場，近年在金門廈門海峽抽沙填海，致大嶝島面積增加近一倍，令金門與大陸的實際距離愈來愈近，同時對金門的生態環境造成破壞。

董森堡近日出席由一個關注海洋的非牟利組織舉辦的網上講座，分享利用航拍機拍攝大陸抽沙船出現在金門廈門海峽的照片。他表示，兩岸有中線默契，大陸抽沙船在中線邊緣徘徊，台灣要取締執法相對困難。本來大嶝島本島距離金門馬山觀測站約6.8公里，但經過抽沙填海，兩地現在距離僅剩4.21公里，且抽沙情況持續。

董森堡指出，金門的東北角到西北角是重要的石蠔養殖區，抽沙填海致金門沿海留下細碎、粉末化的泥塵，下海採蠔的路泥灘化，以及石蠔養殖品質下降。金門島嶼面積只有153平方公里，環境耐受度跟大陸不可同日而語。董表示，面對抽沙填海造成金門沿海泥化，以及未來翔安機場落成後所帶來噪音、航安等問題，兩岸應成立協商機制，透過民間或政府單位開啟平台討論。大陸民航局和福建省政府本月初聯合批覆翔安國際機場飛行區工程的初步設計，新機場料於2026年落成通航。