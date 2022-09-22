美議員提案加速對台軍售　促在台儲存軍備

美國眾議院外委會亞太小組首席議員查伯特周三（21日）發新聞稿稱，他與資深議員舍曼近日提出一項新的涉台法案，要求行政部門加速對台軍售，並增列台灣為美國軍備儲存地點，以應對中國大陸對台威脅。

該項名為《加速對台軍備轉移法》（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act）的法案，盼解決美國對台售武交貨延宕問題。查伯特透過辦公室發新聞稿稱，台灣面對來自大陸的生存威脅，《台灣關係法》認為此威脅將對美國在印太區域利益產生深遠影響，但美台均未以足夠迫切性的態度對待這問題。新聞稿以俄烏戰爭為例，指一旦等到侵略發生才交付武器，實在不足以為台灣提供防禦。今次提案能協助加速軍備轉移和交付，讓台灣做好防衞準備。舍曼則表示，美國維繫台灣及全球各地民主的決心如鋼鐵般堅定，在台灣面臨日增威脅之際，法案重申美國這份決心。

法案重點包括，要求行政部門優先把美國超額防衞物資提供台灣；要求行政部門運用特別防衞採購資金，提前採購美方認為台灣可能需要的軍備，藉此最多能縮短兩年交貨時間；並要求修改《援外法》，授權在台灣儲存彈藥及軍備。