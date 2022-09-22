「0+7」入境檢疫下月中前實施　口罩令逐步解除

台灣行政院周四（22日）將召開院會討論何時開放邊境，並於會後記者會公布相關事宜。疫情指揮中心指揮官王必勝透露，入境檢疫「0+7」將在下月15日前實施，並因應觀光客來台，後7天自主防疫期間將開放外出用餐、乘搭公共交通工具等。

王必勝接受廣播節目專訪指，針對入境檢疫「0+7」、開放外籍人士赴台觀光等，會作相對應措施並有條件解除限制。他又指，邊境PCR檢測將改為快測，入境旅客將獲得4劑快測，在7天自主管理期間使用，也會開放自由行，但時間表待訂。對於過去台灣提供66國互惠免簽因疫情暫緩，他稱外交部先前已對54國恢復措施，餘下也將恢復；至於沒有互惠免簽的國家，會開放一般訪問及觀光簽證，陸港澳地區則要由陸委會評估。

指揮中心原本預期疫情高點落在本周或下周，但昨天新增本土病例數較上周三減少6%，顯示疫情可能已在上周到達高峰。王必勝表示，需再觀察一周確定疫情高峰是否已過，預先宣布邊境開放措施是讓民眾和酒店等業界準備。他又指，口罩措施會比較晚才解除，但也會分階段進行，如疫情趨緩可改為特定場合才要戴，如公共交通等。