內地昨增626宗本土新冠　瑞麗外加登革熱防控壓力

國家衞健委周四（22日）公布，內地前一日新增626宗本土新冠病例，分別為114宗確診和512宗無症狀感染。新症最多地區分別為貴州省、西藏自治區和黑龍江省，均逾百宗。早前爆發本土疫情的海南省，周三（21日）無新增病例。該省三亞市當日宣布有序恢復旅遊景區開放營業，限流50%。位於內地西南邊陲的雲南省德宏州瑞麗市周二（20日）開會指出，當地正面臨新冠與登革熱防控雙重壓力。

貴州省周三新增本地確診和無症狀感染病例各42和134宗，西藏自治區各增13和143宗，黑龍江省各增7和109宗。海南省三亞市旅遊和文化廣電體育局周三發布通知，恢復全市各旅遊景區開放營業，惟景區內室內密閉經營場所暫緩開放。遊客必須提前實名預約購票入園，並於入園時出示綠色健康碼和48小時核酸檢測無感染證明。

據瑞麗市政府官網消息，當地周二召開登革熱防控工作會議。會上指出，當前正是蚊蟲孳生的高峰期，也是登革熱等蚊媒傳染病高發季節，當地面臨着新冠疫情和登革熱防控雙疊加的嚴峻複雜形勢。十一長假即將來臨，流動人口不斷增多，也給當地開展防控工作造成不少壓力。會議要求，各級各部門要做好滅蚊工作，並加強對公眾宣傳，引導市民增加防範意識和養成良好衞生習慣。