前司法部長傅政華受賄1.17億人民幣　一審判死緩

參與公安部前副部長孫力軍政治團夥的前司法部長傅政華受賄、徇私枉法一案，吉林省長春市中級人民法院周四（22日）一審宣判，對傅政華以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行兩年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑或假釋；另以徇私枉法罪判囚14年，並追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

經審理查明，傅政華在2005年至2021年，利用擔任北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長及全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或通過其親屬非法收受財物，共計折合逾1.17億元人民幣（約1.3億港元）。他在2014年至2015年擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟付衞華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致其弟長期未被追訴。

長春市中級人民法院認為，傅政華的行為構成受賄罪和徇私枉法罪，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應判死刑；他徇私枉法情節亦特別嚴重，應與其所犯受賄罪併罰。鑑於他歸案後如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

現年67歲的傅政華是河北灤縣人，1973年入黨，北京大學分校法律專業畢業，擁有法學碩士學位。他曾任中央政法委委員等職務，2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，2020年5月出任全國政協社會和法制委員會副主任。他去年10月因涉嫌嚴重違紀違法受查，今年3月被開除黨籍及公職。