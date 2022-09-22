台今增逾4.2萬宗本土新冠　口罩令鬆綁將延後

台灣周四（22日）公布新增42,212宗本土新冠病例，新症較前一日稍為回落；另多59人疫歿。行政院上午宣布將分兩階段放寬入境限制，包括計劃最早在下月13日實施入境檢疫「0+7」措施。外界關注台灣本土口罩令會否同步鬆綁，指揮中心指揮官王必勝在防疫記者會上強調兩者沒有關聯，口罩令鬆綁安排會另行討論。

指揮中心表示，新增的本土病例以新北市9,060宗佔最多，其餘分布於台中市、台北市、桃園市和高雄市等地。新增的死亡病例年齡介乎30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，大部分有慢性病史。其中一名30多歲男子曾接種1劑疫苗，近日出現呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛和關節痛等症狀，入院後檢測確診，隨後病情惡化不治。指揮中心另公布，台灣透過COVAX機制獲分配的第二批美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）50.4萬劑疫苗，已於周四上午抵達桃園國際機場，經後續檢驗封緘作業後將提供12歲以上民眾接種，疫苗有效期至今年12月31日。

針對口罩令鬆綁與放寬入境限制不同步，王必勝在記者會上表示，現在各國都有口罩相關規定，只是強度不一樣。他舉例，美國建議民眾乘坐公共運輸工具要佩戴，在中高風險傳播地區，有重症因子者也建議佩戴；在高風險傳播地區，則建議所有民眾在室內佩戴；至於新加坡則以身處室內或室外區分。他表示，解除口罩令時間延後，會參考各國做法。