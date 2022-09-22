海關總署支持落實南沙方案　加強粵港澳三地銜接

內地海關總署近日印發關於支持廣東省廣州市南沙深化粵港澳全面合作的若干措施（下稱措施），內容提出16項具體措施，目的是打造南沙成為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台，在粵港澳大灣區建設中更好發揮引領帶動作用。

在促進大灣區要素便捷流動方面，措施明確支持南沙開展「跨境科研用物資正面清單」、生物醫藥研發用物品進口「白名單」制度試點。對港澳科研機構因科研、測試、認證檢查所需的產品和樣品，憑市場監管部門出具的《免予辦理強制性產品認證證明》加快驗放。同時支持探索在南沙公立醫院開展跨境轉診合作；支持海關健康申報訊息與廣東省「粵康碼」、香港「港康碼」訊息共享、結果互認、疫情聯防。

海關總署又重點支持跨境電商業務發展，支持南沙符合條件的企業開展跨境電子商務零售進口退貨中心倉業務；支持飛機保稅租賃、全球保稅維修、保稅油供應國際航行船舶業務等多項「保稅+」業務發展；支持開展平行進口汽車符合性整改等業務，以及新能源汽車、智能汽車等產業發展，對汽車整車及核心零配件便捷通關。措施亦鼓勵大型企業集團在南沙設立區域總部或功能總部，支持大型設備、消費品、汽車等「走出去」；支持南沙建立離岸貿易綜合服務平台，試點開展離岸數據服務。