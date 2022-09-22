燒炮仗接假釋犯與警爆衝突　4人遭聲押

台灣一名蔡姓男子周二（20日）帶同多人前往台南第二監獄接友人出獄並燒炮仗慶祝，獄方人員及警員見狀制止竟遭包圍和謾罵。台南地檢署周三（21日）逮捕10多人，訊後認定蔡男等4人涉犯妨害秩序、侮辱公務員等罪，向法院聲請羈押。

蔡男於周二下午4時許帶同約20名黑衣人聚集在監獄外，並在街路上擺放炮仗、煙花準備慶祝林男假釋出獄。獄方擔心影響安全上前制止未果，隨即通報警方處理。轄區麻豆警分局六甲分駐所4名警員到場時要求蔡男不要燃放炮仗，惟對方反向警員叫囂，雙方繼而發生推撞。警方其後增援，蔡男等人才鳥獸散。事後整個過程被拍下放上網，挑釁意味甚濃。檢方獲悉後主動要求警方究辦。

32歲的蔡男是當地治安人口，曾因詐欺罪遭判刑，今年6月從南二監出獄後，又在因毀損、妨害自由等罪被移送。33歲的林男則是蔡男服刑期間的囚友，因販毒、槍炮等罪被判刑，已執行七成刑期。林男向警員稱，事先不知道蔡男等人來迎接，見對方準備燒炮仗也要求對方「趕快收一收，別鬧了」。南二監副獄長黃坤芳表示，若囚犯假釋後違反法令、假釋應遵守行為，將報請矯正署撤銷假釋。