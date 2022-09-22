唐山打人案明宣判　首列被告姓名及所涉罪行

內地轟動一時的河北省唐山燒烤店打人案上周二（13日）在廊坊市廣陽區人民法院審理。內媒周四（22日）報道，根據該法院張貼的公告，案件將於周五（23日）上午9時30分公開宣判。公告又首次列出案中各被告姓名及所涉罪行。

公告內容稱，案件將於該院第一審判庭公開宣判，被告包括陳繼志、王曉磊、王健、劉飛、李紅瑞、王旭、高波、孫健文、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊、王繼偉、陳林川、寇鐘元、雷國明、馬建勇、劉濤、孫曉坤、高杰、鄭春月、王磊、侯程亮、高森、范建松、張偉、么新宇等人。各人因犯尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助訊息網絡犯罪活動，面臨刑事附帶民事訴訟。

本案發生於今年6月10日凌晨，當日陳繼志等人在唐山市路北區文化路街道機場路「老漢城燒烤」燒烤店吃消夜時，在店內搭訕正與朋友聚餐的女子被拒，陳男老羞成怒下與同行多人暴毆4名女子，造成其中2人嚴重受傷，事件引起廣泛關注。公安部因而展開夏季治安打擊整治百日行動，截至本月1日，河北省公安廳於行動中共拘捕2.76萬人。