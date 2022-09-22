打擊經濟和電訊詐騙案 警捕逾1.3萬人涉258億人民幣

廣東省內多地警方進行收網行動，打擊經濟和電訊詐騙案。

廣東省公安廳周四（22日）通報稱，為落實公安部夏季治安打擊整治「百日行動」工作統一部署，於上周五（16日）至周日（18日）開展打擊整治經濟犯罪和電訊詐騙犯罪集中清查統一行動。該省偵破3,527宗相關案件，逮捕逾1.3萬名涉案人員，在逃人員208人。其中經濟犯罪案件有733宗，逮捕1,886名涉案人員，搗破217個團夥，涉案金額超258億元（人民幣，下同，約286億港元）。

通報顯示，深圳市公安局與市稅務局稽查局於上周進行連續收網行動，破獲6宗涉稅專案。當局搗破19個團夥，逮捕70名涉案人員，涉案總金額約28億元（約31億港元），查獲一批電腦、銀行卡、手機等涉案工作。

東莞市公安局近日亦開展收網行動，成功破獲一宗保險詐騙系列案。目前警方查處涉案汽修廠29間，涉及案件91宗，逮捕275人。當局初步認定涉及保險詐騙交通事故案件400多宗，涉案金額2,000餘萬元（約2,218萬港元）。警方逮捕的涉案人員包括汽修廠經營者、故意實施交通事故報案人、涉案車輛車主等。