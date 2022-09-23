金融犯罪禁之不絕 法院6年來審逾11.7萬件

最高人民法院周四（22日）舉行新聞發布會，交代依法懲治金融犯罪工作情況。自2017年至上月，全國法院審結破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件，18.63萬名被告人被判處刑罰。最高法強調，會進一步加大懲處犯罪力度、完善司法解釋司法政策體系、加強與相關部門溝通合作等，以更好防範打擊金融犯罪。

最高法指，近年最常見的金融犯罪案件以非法集資案件為主，並呈現犯罪手段網絡化、專業化，隱蔽性強等趨勢，該類案件平均重刑率更接近2成，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率更高達約8成。此外，當局亦加大反洗錢工作力度，今年以來，最高法積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國聯合開展的打擊治理洗錢違法犯罪3年行動（2022-2024年），對地下錢莊的洗錢行為依法重罰。

同時，人民法院依法嚴懲養老詐騙犯罪。重點打擊涉及提供「養老服務」、投資「養老項目」、銷售「養老產品」、宣稱「以房養老」、代辦「養老保險」、開展「養老幫扶」等為名，實質損害長者合法權益各類詐騙犯罪。截至上周五（16日），全國法院受理養老詐騙刑事案件共2,014件，一審審結案件重刑率達26.26%。