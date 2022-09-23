內地昨增748宗本土新冠　兩地對集中隔離者收費

國家衞健委周五（23日）公布，內地前一日新增748宗本土新冠病例，分別為121宗確診和627宗無症狀感染。黑龍江省周四（22日）新增236宗本土病例，為單日新症最多地區。該省佳木斯市本輪疫情中發現一間中學多名學生受感染，今不少家長擔憂。據內媒周四報道，雲南省和重慶市部分縣區日前決定，對新入住集中隔離場所的人士分別收取由100至300元人民幣（約112至336港元）的費用。

黑龍江周四新增本土確診和無症狀感染病例各15和221宗，其中佳木斯市佔10和141宗。據該佳公布疫情消息，本月開學至今，不少學校發現有學生被感染，而且感染學生的活動範圍也比較廣，涉及超市、商場等人流密集場所。目前該市除實施靜默管理外，不少中小學均已停課，學校只能改為網上授課。但不少家長擔心上網課損害子女的視力，又影響學習效率。

雲南省昭通市鎮雄縣媒體周四報道，該縣疫情指揮部決定自周三（21日）凌晨零時起對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理，費用為每人每天100或150元（約112或168港元），視不同場所而定。隔離者如拒付費用、提交虛假證明材料或不配合集中隔離場所相關規定要求，將交由公安部門依法依規追究法律責任。重慶市長壽區周二（20日）也宣布自周三凌晨零時起，對區內集中隔離醫學觀察人士收取食宿費用。如入住公租房隔離點，收費為每人每天300元（約336港元）；如入住隔酒店，費用為酒店協議價格，另加每人每天60元（約67港元）餐費。