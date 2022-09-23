唐山打人今結案　重要發展時序表

轟動一時的河北省「唐山打人案」周五（23日）宣判，案件由發生至今歷時3個月13天。以下是案件重要發展一覽：

●6月10日：陳繼志等9人凌晨在唐山市路北區機場路聚餐期間，陳撫摸女食客背部並出言騷擾遭對方反抗；陳等人毆打女食客等4人後逃逸。翌日全部落網。

●6月11日：河北省廊坊市公安局廣陽分局經廣陽區人民檢察院批准，逮捕9名疑犯；唐山市即日起開始為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。

●6月21日：河北省紀檢監察機關調查公職涉案人員，包括唐山市路北區副區長兼市公安局路北分局局長馬愛軍；市公安局路北分局副局長免職。

●6月22日：唐山市「全國文明城市」資格被中央文明辦停止。

●8月11日：河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結案件，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查，該檢察院對廊坊市廣陽區人民法院向陳繼志等28人提起公訴。

●8月29日：河北省紀委監委通報，初步查出馬愛軍等8名唐山市公職人員違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄，已採取留置措施及進一步徹查。

●9月13日：案件於廊坊市廣陽區人民法院第一審判庭公開審理。