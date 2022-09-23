受賄操控市場非法持槍　孫力軍判死緩

吉林省長春市中級人民法院周五（23日）對公安部前黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案公開宣判，以受賄罪判其死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行期滿後依法減為無期徒刑，終身監禁不得減刑、假釋。至今，涉及孫力軍政治團夥的7人當中，除劉彥平有待起訴外，其餘王立科、傅政華、龔道安、鄧恢林和劉新雲近日已分別被死刑緩或有期徒刑。

經審理查明，孫力軍於2001年至2020年4月期間，利用擔任上海市衞生局外事處副處長，市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衞局局長及公安部黨委委員、副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，折合6.46億多元（人民幣，下同，約7.25億港元）。2018年上半年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失1.45億多元（約1.63億港元）。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍枝2支。

長春市中級人民法院認為，孫力軍的行為已構成受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍枝罪。其中，孫力軍受賄罪犯罪情節特別嚴重，論罪應當判處死刑。另法院以操縱證券市場罪判其有期徒刑8年，並罰款100萬元（約112萬港元）；至於孫所犯非法持有槍枝罪，則判有期徒刑5年。鑑於孫力軍到案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現；又主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，能夠認罪悔罪，且積極配合追贓，大部分贓款贓物及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，故對其判處死刑，可不立即執行。