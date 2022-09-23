加德擬入藍色太平洋夥伴　應對中國影響力

美國今年6月建立的「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific）非正式集團，周四（22日）在美國紐約舉行的聯合國大會場邊開會，多個太平洋島國及加拿大、德國、印度等均派代表出席。德國和加拿大有意加入，會後聲明歡迎兩國加強對與太平洋地區夥伴關係的關注和承諾。

該會議由美國國務卿布林肯主持，據指加拿大與德國打算成為藍色太平洋夥伴的正式成員。白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示，中國在太平洋的野心引起部分太平洋島國憂慮，美國與該區盟友的夥伴關係不斷提升，此集團以島國需求為主，尋求解決氣候變化、健康、技術連結等問題。美國總統拜登計劃在下周三及四（28及29日）與太平洋島國領導人舉行峰會。

英媒較早前引述加拿大外長趙美蘭的演說草稿指，加拿大人將受到印太地區所作決策影響，希望參與相關討論，同時計劃在不久將來公布印太地區新戰略。消息人士形容，在加拿大擬定印太新戰略之際，加入藍色太平洋夥伴是其重要一步。中美今年加強爭奪對太平洋島國的影響力，中國與所羅門群島簽署安全協議尤其引起關注。而中加關係近年持續緊張，加方今年5月宣布禁用中國科企華為的5G設備，免除國安憂慮。