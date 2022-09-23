鄱陽湖水位創歷史新低　首發枯水紅色預警

內地極端天氣持續，南方江西省多地自7月一直無降雨，至今旱情已持續73日，第一大湖鄱陽湖水位降至歷史新低，江西水文部門首次將枯水預警升級為紅色。與此同時，冷空氣襲向北部多地，內蒙古、河北等地區迎來了今年的第一場雪。

江西省水文監測中心官方微信公號指，周五早上6時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.10米，刷新鄱陽湖有紀錄以來歷史最低水位。此前，1951年有紀錄以來歷史最低水位為7.11米，時間為2004年2月4日。在6月23日，鄱陽湖星子站水位曾高達19.43米，創下今年新高，但當地隨後維持長時間高溫少雨天氣，受五河及長江來水偏少共同影響，湖水水位快速下降。

當然預計，江西省未來降雨仍然偏少，鄱陽湖水位將持續走低，該省水文監測中心周五早上7時升級發布枯水紅色預警，是自2013年《江西省水情預警發布實施辦法》實施以來，水文部門首次發布枯水紅色預警，要求鄱陽湖沿岸相關單位及公眾加強防範應對，保障群眾飲水安全和生產、生態用水需求。

另一方面，中央氣象台預計周五會有一股冷空氣吹襲內地北方地區，導致長江中下游以北大部分地區自北向南將出現大風降溫天氣，而東北地區則會有較強天氣。受冷空氣影響，內蒙古、河北等地一同迎來今年入秋以來首場雪。河北省張家口市周四（22日）發布寒潮藍色預警信號；內蒙古錫林浩特市氣溫降幅超過20℃。