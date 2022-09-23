台灣大熊貓團團癲癇發作　經查大腦液化壞死病變

台灣台北市立動物園大熊貓「團團」今年8月中下旬被發現行為與以往不同，食慾不振，嘴邊曾出現過白色泡沫。後經檢查閉路電視畫面，更發現牠於8月23日出現過3分鐘疑似癲癇症狀。動物園於本月18日安排團團到台大附設動物醫院接受腦部磁力共振掃描， 發現其左大腦有局部液化壞死病變。近日團團正休養觀察，後續等待匯集所有檢驗結果才能釐清病因。動物園周五（23日）下午舉行記者會，談到團團的死亡風險，園方表示「不能說沒有」。

台媒周五報道，動物園發現團團出現癲癇症狀後，獸醫進行初步臨床檢查，並邀請台大附設動物醫院神經專科獸醫會診，認為牠有必要接受腦部磁力共振掃描以釐清癲癇發生的原因。本月18日上午，團團被送到台大附設動物醫院後先接受麻醉，再進行腦部磁力共振掃描檢查，結果顯示其左右腦均出現病變，疑為造成其癲癇發作的原因。獸醫其後為團團採取腦脊髓液進行分析化驗，也同時完成整體生理檢查。

在周五記者會上，動物園大熊貓館長陳玉燕表示，一開始以為團團的癲癇是偶發狀況。獸醫鄭秋虹則表示，腦部壞死最嚴重結果的確是會死亡，目前已替團團採取腦脊髓液進行化驗，結果最快要等1至2周，到時才能更準確了解團團的情況。動物園又表示，一直都有跟大陸團隊針對團團的情況持續交流。

今年18歲的雄性大熊貓團團與另一雌性大熊貓圓圓，是2008年12月由中國大陸贈送給台灣。2011年台灣回贈大陸一對長鬃山羊和台灣梅花鹿，當時稱之為兩岸互贈保育類動物。