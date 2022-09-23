恢復城市煙火氣　修法容許劃定區域經營路邊攤

上海十五屆人大常委會第四十四次會議周四（22日）表決通過新版《上海市市容環境衞生管理條例》，當中針對以往全面禁止的路邊攤，現修改為可在劃定區域從事經營，以助力恢復城市「煙火氣」。新版條例將於今年12月1日起實施。

該市人大常委會法工委主任閻銳表示，新版條例對於禁止性規範，要求合理平衡禁止範圍，避免簡單化「一禁了之」。舉例對散發商業性宣傳品的行為，以前是全面禁止，如今修改為在主要道路、景觀區域、商業集中區域、交通集散點、軌道交通站點以及市綠化市容部門確定的其他公共場所進行禁止，即僅在重點區域禁止。

對設攤經營、佔道經營，以前也是全面禁止，新規則在規定不得擅自佔用道路、橋樑等公共場所設攤兜售的同時，卻明確區和鄉鎮政府可以劃定一定的公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，較好地平衡了市容管理需要與民生需求。該市綠化市容局相關負責人補充，對於設攤經營，總體要在面上可控、點上疏導，該堵的要堵，避免無序設攤回潮，同時也要在適當位置滿足城市煙火氣的需要，探索利用公共區域有序發展夜間經濟、體驗經濟。