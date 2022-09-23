唐山打人案定性不涉黑　僅屬惡勢力組織犯罪

河北省唐山市燒烤店打人案發生後，省人民檢察院發布審查起訴情況通報，被告陳繼志等人行為定性「涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件」。全國掃黑辦指惡勢力犯罪集團是黑社會性質組織的低端形態，都是打擊重點。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部關於辦理黑惡勢力案件指導意見，黑社會性質組織同時具備《刑法》規定的組織特徵、經濟特徵、行為特徵、危害性特徵。惡勢力組織是指經常糾集，以暴力、威脅等手段在一定區域或行業多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但未形成黑社會性質組織的違法犯罪組織。《意見》同時界定惡勢力組織一般為3人以上，糾集者人數相對固定。

惡勢力犯罪集團與黑社會性質組織都有暴力性、逐利性、組織性、危害性，但它們是兩種不同的犯罪行為，犯罪性質不同，法律後果也不同。《刑法》專門規定組織、領導、參加黑社會性質組織罪，並設置相應的刑罰，所以黑社會性質組織是獨立的犯罪行為；惡勢力並非獨立罪名，而是共同犯罪的特殊形式。

此外，是否在一定區域、行業形成反社會秩序，實現非法控制，是認定黑社會性質組織成立與否的決定性標誌，也是黑社會性質組織與惡勢力犯罪集團的關鍵分別；有黑社會性質組織有明顯的公司化運作特徵，比惡勢力犯罪集團有更大的經濟實力，可以對某經濟領域產生重大影響，甚至在一定地方實現壟斷。