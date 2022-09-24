王毅批美搞以台制華　布林肯重申致力台海和平穩定

中國國務委員兼外長王毅在美國紐約出席聯合國大會期間，與美國國務卿布林肯會面。布林肯向王毅強調，美國致力於台海和平穩定，而台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要。王毅批評，美方多次表示不支持台獨，但行動背道而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號。

這是兩人繼今年7月二十國集團（G20）於印尼峇里島外長會議後，再次進行雙邊會晤。美國國務院發言人普萊斯透過新聞稿表示，布林肯談及確保開放溝通管道與負責任地管控美中關係的必要，特別是在情勢緊張之際。布林肯強調，美國致力於維持台海地區和平穩定，這與美國長期以來的一個中國政策一致。

布林肯重申美國譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，並強調若中國向入侵主權國家的俄羅斯提供協助將面臨後果。他也表達在雙方利益一致之處，美國願持續與中國合作。

王毅重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，和平解決與台獨分裂水火不容，要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑。王毅敦促美方反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要總想着阻遏中國的發展，亦不要動輒就搞單邊霸凌。