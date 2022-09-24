蕭美琴批陸阻台加入聯合國　促結束孤立

兩岸關係緊張升溫，台灣駐美代表蕭美琴周五（23日）投書美國雜誌《國家利益》，指出只有透過民主選舉產生的台灣政府，才有權代表2,350萬名台灣人，批評中國大陸阻止台灣參加聯合國等國際組織，現在是時候讓台灣在國際舞台發聲。

蕭美琴發表題為《是時候結束聯合國孤立台灣》的署名文章，指摘大陸上月把針對台灣的進犯行為提升至新高，在美國眾議院議長佩洛西訪台後進行史無前例的大規模圍台演訓，試圖單方面改變台海現狀，必須理解這是民主對抗專制，聯合國不能袖手旁觀。她指出，演訓違反聯合國憲章，而更具破壞性的是大陸在聯合國針對台灣的長期法律戰，利用影響力阻止台灣參加聯合國及其轄下組織。

蕭美琴表示，大陸利用聯合國大會第2758號決議錯誤地聲稱台灣是中國的一部分，但決議沒有提到台灣，只是決定誰在聯合國代表「中國」，條文沒有認同大陸對台灣的主權聲索或誰應在聯合國代表「台灣」，事實是台灣從不是中國的一部分。她續指，台灣在供應鏈安全、氣候變化、對抗新冠疫情等重要領域是可靠夥伴，有更多可貢獻，所需的是機會。