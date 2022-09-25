串串香店重用老油　店東囚5年

串串香是另一種形式火鍋。

四川省漢源縣九襄鎮一間串串香（四川地區特色傳統小吃之一，屬另一種形式火鍋）店早前被揭回收火鍋鍋底中油，繼而提煉老油，從中獲利。內媒上周六（24日）報道，該店經營者李某濤早前被漢源縣法院判處入獄5年，罰款23萬元（人民幣，下同，約25.3萬港元）。

案情指，李某濤由2020年7月至2022年3月，把顧客吃剩火鍋鍋底倒入不銹鋼桶內沉澱，再回收浮在上層火鍋油，之後通過多重程序煉製老油，期間混合新油，最終再重新包裝售賣，估計獲利達15.6萬元（約17.2萬港元）。在過程中，本案另外3名被告李某貴、李某林及徐某莎則負責回收、搬運及分裝廢棄火鍋油等。

法院認為，李某濤與其他被告互相夥同，利用回收老油持續銷售半年以上，屬「有其他嚴重情節」，其行為構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

除李某濤，其餘3人獲判有期徒刑1年2個月至1年4個月，均屬緩刑，並罰款合共10萬元（約11萬港元）。此外，4人終身不得再從事食品生產經營管理工作，也不可再出任食品生產經營企業食品安全管理人員，而涉事串串香店亦需支付158.6萬元（約174.5萬港元）賠償。