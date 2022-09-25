菲有意恢復與華談判　商共同開採南海天然氣

在美國紐約出席聯合國大會的菲律賓總統小馬可斯接受美媒訪問時指，菲律賓有意重啟與中國共同開採南海石油及天然氣的談判，但任何協議必須符合菲律賓法律。他還指，一旦兩岸爆發戰爭，菲律賓不可能置身事外。

美媒上周六（24日）刊出小馬可斯的專訪，他表示會持續探討共同開採協議，或有其他方法處理，區內有涉事方對專屬經濟區和基准線存在分歧的例子，最終亦能找到方法與中國、美國共同開採。有關台海問題，他指菲律賓地理位置接近中國大陸和台灣，若兩岸開戰，菲律賓不能倖免，而國防會是優先事務，但菲律賓的軍事能力不足以獨自打一場仗，所以要與盟友和夥伴結盟，東盟會發揮很大作用，應是區內防務和安全的主要責任人。

小馬可斯上周五（23日）向亞洲協會發表演說時重申，大陸和台灣必須保持最大程度克制，菲律賓會履行一中政策，必須透過對話和外交解決問題。他還稱，指望美國維護以規則為本的國際秩序、航行與飛行自由、海洋資源的可持續使用和發展。他同日接受美聯社採訪，揚言尋求向國際社會重新展示菲律賓，他希望同時加強與中國和美國的關係。