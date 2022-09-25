奧鹿升級超強颱風　海南福建料下暴雨

超強颱風「奧鹿」周日（25日）上午8時集結在菲律賓馬尼拉偏東方向約295公里的西北太平洋洋面上，最大風力17級以上。內地中央氣象台同日發布颱風藍色預警，並預料奧鹿將於周日夜間前登陸菲律賓呂宋島，於周一（26日）上午前進入南海中部偏東海域，並逐漸向越南東部沿海靠近。

海南省氣象局周日上午發出海上防颱風三級預警，當局表示，目前已基本排除奧鹿在海南登陸的可能，惟受奧鹿和冷空氣共同影響，周日至周三（28日），華南沿海、三沙群島等附近海域將有6至9級大風，陣風10至11級；周日至周二（27日），台灣島、海南島及三沙群島、黃岩島有大到暴雨，部分地區大暴雨，降雨量達50至90毫米。

台灣氣象愛好者的臉書專頁「觀氣象看天氣」表示，奧鹿讓全球各大氣象機構、超級電腦「翻車」，全世界初頭只視奧鹿為普通輕度颱風，但事實上其現在的強度幾乎可達美國國家颶風中心定義的五級颶風最高等級，認為這是因為剛形成的颱風只要所處的環境海水熱量含量高、風切低就會持續增強，甚至爆發性增強，奧鹿便是一很好的觀察經驗。