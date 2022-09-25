長江流域乾旱持續　贛江北支流斷流逾40日

內地乾旱持續，長江中下游江段及鄱陽湖、洞庭湖水位均為歷史同期最低，長江流域旱情嚴重。水利部統計數字顯示，目前長江流域耕地受旱面積2,985萬畝，仍有29萬人、35萬頭大牲畜因旱臨時飲水困難，主要在重慶、湖南、江西等6省市。其中江西南昌市新建區境內的贛江北支流自上月12日開始，至今已斷流40多天。

針對抗旱工作，水利部本月新一輪專項行動已補水18.7億立方米，與財政部下達中央水利救災資金65億元人民幣（約72億港元），支持旱區打井、修建抗旱應急水源工程、建設蓄引提調等抗旱應急工程等。該部門強調，將繼續加強水利基礎設施建設，提升抗旱預報、預警、預演、預案能力。

截至上周六（24日），江西高溫持續，全省94.6%的縣市、區達到特重氣象乾旱已持續74天，森林火險氣象等級4至5級，即是高和極高的水平。杭長高速江西段上饒市餘干縣S36段附近，周日（25日）突發山火，過火面積約300平方米，消防接報到場滅火。江西九江鄱陽湖提前進入枯水期，湖底變草原，有大批民眾直接開車進入。江西省生態環境廳等部門目前已組成聯合調查組，派員到場巡查，防止上述違規情況再現，並曝光不聽勸阻的司機。