住房租賃新例　保障租戶住屋權益

北京市在本月起正式實施《北京市住房租賃條例》（下稱《條例》），以杜絕甲醛房、隔斷間、租金貸等亂象，這是內地首部規範住房租賃及長租公寓等新興業態的地方性法規，亦成為首個將「住有所居、房住不炒、租購並舉、職住平衡」等寫入地方立法的城市。

《條例》規定，出租人收取的押金不得超過一個月租金，押金須由第三方專用帳戶託管；單次收取租金數額則不得超過3個月租金，超收的租金須納入監管。另外，經紀機構收取的傭金不得超過1個月租金，租戶續租時，經紀機構不得再次收取傭金。同時，金融機構發放租金貸款應當以備案的租賃合同為依據，劃入承租人帳戶；貸款金額不得高於租賃合同金額，貸款期限不得超過租賃合同期限，發放貸款頻率應當與承租人支付租金頻率匹配。

《條例》更明確要求嚴禁群租，即以「劏房」形式出租單位。《條例》規定出租人不得打隔斷改變房屋內部結構，起居室不得單獨出租，廚房、衞生間、陽台等非居住空間不得出租用於居住，每人平均使用面積和每個房間居住人數須符合規定。《條例》又賦予街道辦、鄉鎮政府對違法群租的管理職責和處罰權，以確保民眾「住有所居、宜居安居」。