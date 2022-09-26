內地昨增832宗本土新冠　寧夏疫情現雙毒株

國家衞健委周一（26日）公布，過去一天新增832宗本土新冠病例，包括235宗確診和597宗無症狀感染，增幅有所上升。其中貴州省的本土新症有251宗佔最多，其次分別是寧夏回族自治區的187宗和黑龍江的157宗。

寧夏本土新增3宗確診和184宗無症狀感染。自治區衞健委副主任阮越盛表示，自治區疾控中心全基因測序本輪疫情的毒株為Omicron BA.5.2和BA.2.76兩種進化分支，當地疫情已隱匿傳播一定時間，且呈現雙毒株並存特徵。目前，疫情總體依然以中寧縣為主，鑑於第3輪核酸檢測仍檢出一定數量的染疫者，疫情走勢還存在不確定性，存在進一步發展的風險。

另外，四川省疾病預防控制中心上周二（20日）要求，對近7日內有內江市、宜賓市、遂寧市旅居史的跨市州流動人員，自抵達日起實施5天居家隔離，期間要完成4次核酸檢測。成都市公安局金牛區分局周日（25日）發布警方通報，指37歲男子王某某上周二從遂寧市抵達後未向社區報備，也未按要求隔離和檢測，依舊到工地務工並在餐館和超市等公共場所活動。他涉嫌妨害傳染病防治罪，當局已立案偵查。