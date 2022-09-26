美擬加快讓澳洲獲核潛艇　華斥踐踏防擴散體系

美媒日前引述西方官員消息指，因應中國軍事擴張，美方正考慮加快讓澳洲獲得核潛艇，可能2030年代提供首批核潛艇艦隊給澳洲。中國常駐奧地利維也納代表團發言人周日（25日）回應指，中方對此嚴重關切，斥美方此舉是對國際防擴散體系赤裸裸的蔑視和踐踏。

中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站於周日深夜，公布發言人有關上述議題的專訪內容。針對美國政府正考慮加速美英澳核潛艇合作進程，發言人批評美方無視國際社會對此問題的嚴重關切，一意孤行甚至妄言加速推進。中方已多次明確指出，三國核潛艇合作違反《不擴散核武器條約》、違反機構全面保障監督協定及附加議定書，是披着「海軍動力堆」外衣的核擴散行徑。

發言人提到，國務委員兼外長王毅指出，中國始終是世界和平的建設者，美方把中國當作假想敵，不斷鼓譟印太競爭的行徑，嚴重破壞地區和平和穩定，這表明美方對中國、世界及自己的認知出了偏差。中方希望美方摒棄冷戰思維，放棄利用三國核潛艇合作等手段圍堵和遏制中國，放棄為地緣政治目的而踐踏國際規則，與中方一道合作共贏，承擔起大國責任。