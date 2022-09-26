台今增逾2.8萬宗本土新冠　首有兒童染BA.5併發腦炎

台灣的新冠疫情有所放緩，周一（26日）公布新增28,513宗本土個案，另多272宗境外輸入及56宗疫歿個案。死者包括一名染疫女嬰，有慢性神經系統及代謝性疾病，因消化道出血及敗血性休克死亡；當地另出現首宗變種毒株Omicron BA.5兒童腦炎個案。

中央流行疫情指揮中心公布，新症以新北市5,651宗佔最多，其次是台中市、台北市、桃園市、高雄市、台南市和彰化縣，均錄得千位數。本土病例數比上周一（19日）同期多1%，另再新增122宗中重症。監測顯示，BA.5在台灣已達八成覆蓋率，成為當地主流毒株，當中一名兩歲染疫男童併發腦炎，病毒定序確認為BA.5。

新增死亡個案包括33男23女，年齡介乎7個月大至90多歲以上，皆屬重度感染，其中53人有慢性病史，35人未接種3劑以上疫苗。疫亡的女嬰長期臥床，沒有接種疫苗，上周日（18日）發燒，其後至急診後快篩發現染疫，插管使用呼吸機，最終於上周三（21日）不治。

台灣入境檢疫「0+7」新制最快下月13日上路，旅客入境免居家隔離，讓當地防疫酒店2.4萬間房面臨退場。有業界人士批評政府毫無配套，防疫酒店當初全力支持政府，現在卻被用完即棄。另外，台製高端疫苗的國際認證進度落後，輿論亦擔心台民眾出境將會格外不便。