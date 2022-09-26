上海推內地首部省級AI法規　產業發展輕微違法免罰

上海市十五屆人大常委會第四十四次會議上周四（22日）表決通過《上海市促進人工智能產業發展條例》，明確該市有關部門可就人工智能產業發展過程中的輕微違法行為等制訂依法不予行政處罰清單，將於下月1日起實施。這是內地首部促進人工智能產業發展的省級地方性法規。

內媒周一（26日）報道上述條例通過的消息及詳情，當中明確市政府設立上海市人工智能戰略諮詢專家委員會，將由科研機構等專家組成，為產業發展中的重大戰略和決策提供意見，另設立人工智能倫理專家委員會。上海市將按照國家部署實施「東數西算」工程，協同長三角其他省市打造全國一體化大數據中心體系長三角國家樞紐節點。

在產業發展重點促進部分，條例指上海市支持相關主體開展基於先進架構的高效能智能晶片設計創新，加強軟硬件協同適配，支持聯合建設研發測試和應用平台，提升智能晶片產品和技術競爭力。條例亦規定人工智能產業發展過程中輕微違法可免罰，通過批評教育、指導約談等措施促進合規經營，允許試錯以讓科學家在該領域探索更大膽，激發創新活力。