內地油氣管網10年來翻倍　全球最大電力系統建成

國家發展改革委周一（26日）就10年來的基礎設施建設有關情況舉行發布會，指出中國高鐵、高速公路、電網等長期穩居世界第一，其中建成全球規模最大的電力系統，發電裝機達到24.7億千瓦，超過七大工業國（G7）裝機規模總和。

國家能源局規劃司副司長宋雯在會上表示，35千伏及以上輸電線路長達226萬公里，33條特高壓輸電通道建成投運，西電東送規模接近3億千瓦，發電裝機、輸電線路、西電東送規模分別比10年前增長1.2倍、0.5倍和1.6倍。至去年底，中國綜合交通網總里程突破600萬公里，220千伏及以上輸電線路79.4萬公里，光纜線路總長度達5,481萬公里，分別為10年前的1.3倍、1.7倍和3.7倍，水庫總庫容亦達到9,035億立方米。

此外，高速鐵路對百萬人口以上城市覆蓋率逾95%，高速公路對20萬以上人口城市覆蓋率逾98%，民用運輸機場覆蓋約92%地級市，4G和5G用戶普及率達到87%。油氣「全國一張網」初步形成，管網規模超過18萬公里，比10年前翻倍，西北、東北、西南和海上4大油氣進口戰略通道進一步鞏固。