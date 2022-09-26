布林肯斥大陸對台愈趨挑釁　威脅區域穩定

美國國務卿布林肯在周日（25日）播出的美媒專訪中指摘，中國大陸針對台灣的行徑愈趨挑釁，對整個區域的和平及穩定構成威脅。他警告，如台海動盪將衝擊全球，作為半導體生產大本營的台灣一旦出事，全球經濟恐遭受毀滅性影響。

布林肯上周五（23日）在紐約與大陸外長王毅會晤後，接受哥倫比亞廣播公司節目訪問，被問及美國總統拜登日前再表態願協防台灣一事。布林肯表示，他與王毅談及雙方對台灣不同的取態，他重申拜登的言論及其持續表明的內容。他強調美方堅守一中政策，決心和平解決分歧，維護台海和平穩定，但深切憂慮大陸採取行動試圖改變現狀。

另外，美國副總統賀錦麗率團在周日至周四（25至29日）前往日本東京和南韓首爾訪問，會見兩國官員，期間將出席周二（27日）舉行的前日本首相安倍晉三國葬。英媒周一（26日）引述美國高官指，賀錦麗和日本首相岸田文雄將針對台灣安全議題商討合作，美方歡迎日本增強軍事實力，扮演更重要的安保角色。

另有多國領導人近日在第77屆聯合國大會一般性辯論發言，譴責美國實施單邊制裁的霸權行徑。大陸外交部發言人汪文斌周一表示，美方應反思濫施單邊制裁反噬效應，勿再損人害己，並停止濫施單邊制裁的霸權行徑。