公司無理解僱女員工　故意支付61公斤硬幣

湖南省長沙市一間健康管理公司為了刁難其無理解僱的女員工，日前竟將她的1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）工資及賠償金，兌換成61公斤重的硬幣支付。開福區人民法院上周四（22日）向涉事公司送達罰款決定書，公司法定代表人王某某因消極對抗執行意圖及阻礙司法人員執行職務，被罰5,000元（人民幣，下同，約5,500港元）。

內媒周一（26日）報道，女子小蘭（化名）上班不到半個月便遭公司無理解僱，即便勞動仲裁要求公司支付其工資及賠償金，公司仍無動於衷，拖延支付。直至本月14日，在法院執行幹警的陪同下，小蘭始獲公司支付相關款項，卻想不到對方惡意報復，給予自己巨量面額為一角至一元的硬幣。小蘭只好與執行幹警現場點算硬幣，並存至銀行。

法院認為，硬幣不屬於涉事公司日常經營活動中經常使用的貨幣，其蓄意兌換行為具有明顯的消極對抗執行意圖，讓執行幹警及申請執行人（小蘭）現場點收硬幣的舉動更是浪費司法資源，亦踐踏勞動者尊嚴。公司的行為屬於阻礙司法工作人員執行職務，應依法予以懲處，法院遂作出上述罰款決定。