船長海上猝逝　漁船漂流12天獲救返台

台灣屏東縣琉球鄉籍漁船金隆成18號的陳姓船長，本月15日因病在北太平洋海域猝逝。經漁業電台通報後，台灣海巡署派船搭載代理船長前往馳援，並在友船拖帶下周一（26日）順利返港。經歷12天海上漂流，陳姓船長的遺體終被送回家。

台海巡署艦隊分署本月15日深夜11時許，接獲轉自東港漁業電台漁船災害通報單位報告，指陳姓船長於北太平洋公海作業期間因病猝逝，船上有7名外籍船員，無人可以安全駕船，又遭逢颱風南瑪都接近，請求海巡前來救援，並由漁業署監控中心協調附近台灣籍漁船協助。海巡署派出巡護八號緊急進行油、水、糧食補給作業，於上周日（18日）搭載洪姓代理船長趕往救援，並於上周三（21日）順利完成人員接駁，由另一漁船拖帶金隆成18號。

經登檢海巡人員確認人船安全無虞後，巡護八號接續進行公海巡護任務。周一上午7時許，由洪姓代理船長駕駛金隆成18號駛入屏東縣鹽埔漁港，家屬於岸邊等候，船隻靠岸後，家屬在道士引領下焚燒紙錢，將陳姓船長遺體移出船艙，淚崩哭喊「回家了」。艦隊分署已派遣高雄海巡隊刑事人員登船調查現場，後續將報請屏東地檢署驗屍以釐清死因。

駐台記者郭良傑報道