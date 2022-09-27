中俄艦隊聯合巡航　駛入美阿拉斯加專屬經濟海域

中國和俄羅斯海軍本月中起在太平洋海域展開第二次聯合巡航。兩國編隊在12天內總航程超過3,000海里，未提及編隊去向。美國海岸防衞隊周一（26日）表示，上周一（19日）在白令海例行巡邏期間，發現中俄編隊駛入美國阿拉斯加專屬經濟區海域。

美國海岸防衞隊隊員最先見到中國海軍艦隻055型驅逐艦南昌號，其後再發現兩艘中國海軍艦隻和4隻俄羅斯海軍艦隻。它們分別是中國海軍的054A型護衞艦鹽城號、903A型補給艦東平湖號；及俄羅斯海軍太平洋艦隊護衞艦沙波什尼科夫元帥號、俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號，輕型護衞艦完美號、轟鳴號及中型海上油輪佩琴加號。

有鑑於此，美國金博爾海巡隊（US Coast Guard Cutter Kimball）正執行邊境哨兵行動，以應對戰略競爭者在美國海域出現。海巡隊稱行動是為了加強以規則為基礎的國際秩序，及確保不同行動符合國際慣例。金博爾海巡隊將繼續監察在美國專屬經濟區海域的活動，確保美國船隻的國際商業活動的安全。海岸防衞隊C130大力神運輸機亦提供協助。