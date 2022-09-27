內地昨增809宗本土新冠　自治區要求做好封控管理

國家衞健委周二（27日）公布，內地前一日新增809宗本土新冠病例，包括173宗確診和636宗無症狀感染；寧夏回族自治區新增236宗病例為新症最多地區。國家疾控局副局長、中國疾控中心主任、中國工程院院士沈洪兵，周一（26日）在自治區調研時強調，做好封控管理既是對學生負責，也是對家長負責和社會負責。

寧夏周一（26日）新增本土確診和無症狀感染病例各3和233宗。沈洪兵當日與該自治區黨委書記、人大常委會主任梁言順前往封控小區和學校調研時，對疫情發生後學校迅速採取封閉管理措施，兩人給予肯定。本月19日，銀川科技學院因管理不到位，讓外來人士進入校園，導致疫情發生。 寧夏教育工委日前通報，學院常務副院長任昱、後勤保衞處處長盧遠東、後勤保衞處副處長張志何在事件中分別負有重要領導和直接責任，給予黨內嚴重警告處分。

天津市周一新增42宗本土病例，包括4宗確診和38宗無症狀感染。該市多區當日發出通告，分別於周一晚和周二上午在全區範圍開展核酸檢測，包括濱海新區、津南區、西青區、河西區、河東區、北辰區、薊州區的部分地區，於檢測期間將實施靜態管理。至於早前爆發嚴重疫情的貴州省貴陽市，周二宣布實現社會面動態清零，解除雲岩區臨時靜態管理，同時對多個區實行常態化疫情防控政策，逐步恢復區內生產生活秩序。