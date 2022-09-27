美網攻西北工業大學　查中國敏感身份人士訊息

針對陝西省西北工業大學電郵系統今年6月遭境外網絡攻擊事件，內地官媒周二（27日）引述最新調查報告指，美國國家安全局（NSA）在網攻過程中，除對內地一些基礎設施滲透控制，還將一批中國境內敏感身份人士的訊息回傳至美國的總部。

報道稱，中國國家計算機病毒應急處理中心和有份參與此案技術分析的網絡安全公司，成功鎖定了NSA下屬特定入侵行動辦公室（TAO）對西北工業大學實施網攻的目標節點、多級跳板、主控平台、加密隧道、攻擊武器和發起攻擊的原始終端，並成功查明了13名攻擊者的真實身份。

最新的調查報告表明，TAO長期隱蔽控制西北工業大學的運維管理服務器，同時採取替換原系統文件和擦除系統日誌的方式消痕隱身，規避溯源。此外，TAO通過掌握的中國基礎設施營運商的防火牆等設備帳號口令，以「合法」身份進入營運商網絡，隨後實施內網滲透拓展，分別控制相關營運商的服務質量監控系統和短訊網關服務器，利用「魔法學校」等專門針對營運商設備的工具，查詢了一批中國境內敏感身份人士，並將用戶訊息打包加密後經多級跳板回傳至美國國家安全局總部。