奧鹿再次加強為超強颱風　海南廣東料下暴雨

再次加強為超強颱風的「奧鹿」，周二（27日）上午8時集結在海南省三沙市偏南方向大約150公里的海面上，最大風力17級以上，風速每秒58米。國家防汛抗旱總指揮部已針對海南、廣東、廣西、福建4省份啟動防汛防颱風四級應急響應。而海南省氣象局則發出暴雨、颱風黃色預警。

內地中央氣象台預料，奧鹿將繼續向偏西方向移動，並於周三（28日）早上登陸越南中部沿海。受奧鹿影響，周二至周三上午8時，福建中南部、廣東、海南島等沿海將有6至8級大風，陣風9至10級；廣東西南部沿海、海南島大部、西沙群島、中沙群島將有大到暴雨，其中海南島東部、西沙群島有大暴雨，而西沙群島附近海域局地有特大暴雨。

國家防總辦公室、應急管理部強調，要堅決錨定「不死人、少損失」目標，及時啟動或調整應急響應，防患未然。各政府必須確保船隻進港、人員上岸，並做好中小河流洪水、山洪地質災害防範，提前轉移災害隱患點人員避災，確保民眾生命安全。

此外，今年第17號颱風「玫瑰」周二上午5時集結在日本東京南偏東方向大約910公里的西北太平洋洋面上，該颱風不會對內地任何海域有影響。