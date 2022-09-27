台今增逾4.5萬宗本土新冠　11月或免戴口罩

台灣新冠疫情反覆，周二（27日）新增本土病例達到45,608宗，再多28人染疫亡。中央流行疫情指揮中心表示，目前當地的疫情仍處於高原期，需持續觀察。針對市民外出戴口罩規定，台媒引述指揮官王必勝稱，最快可望11月鬆綁。衞福部長薛瑞元周二表示，建議市民在流感季節佩戴口罩。

指揮中心周二在記者會表示，單日新增病例以新北市9,019宗佔最多，其次為台中市6,154宗、台北市5,125宗、桃園市4,220宗、高雄市4,186宗、台南市3,033宗；同日境外輸入病例多242宗。新增死亡病例年齡介乎50多至90多歲，皆屬重度感染，其中27人具慢性病史、15人未接種3劑或以上疫苗。

台媒引述王必勝指出，假如疫情持續穩定，口罩令會分階段放寬。初步規劃第一階段為「外出不須全程佩戴口罩，僅部分場域要戴」，在密閉空間、公共交通工具上要佩戴；第二階段再改為「建議佩戴」，最快11月會檢討口罩令鬆綁規定。至於台灣早前宣布最快於下月13日將入境檢疫安排改為「0+7」（即免居家檢疫，只需7天自主防疫），同時取消旅行團入境限制。台媒周二引述交通部觀光局稱，來台國際團客若快測顯示感染，需由業者協助通報，並入住防疫酒店隔離7天；至於同團其他旅客若快篩無感染，行程則不受影響。