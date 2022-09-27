上海市病毒研究院揭牌成立　管軼出任首任院長

由上海市人民政府和上海交通大學共同建設的「上海市病毒研究院」，周一（26日）在上海交通大學醫學院舉行成立大會揭牌儀式，國際著名病毒學家、現為香港大學「新發傳染性疾病國家重點實驗室」主任的管軼教授，將擔任該院首任院長。

研究院將整合上海交通大學醫學院在病毒學相關領域的學科優勢，圍繞病毒演化與跨宿主傳播機制、病毒相關重大疾病致病機制和病毒感染診斷治療及轉化等三大研究方向，着力打造具有國際影響力的病毒學研究創新策源地和轉化高地，建設成為全球病毒學研究和轉化高峰人才集聚地和培育地。

管軼表示，病毒學研究在人類健康和醫學乃至國家安全中有着極其重要的地位和意義，他將帶領研究院進一步聚焦世界病毒學前沿方向和上海市建設全球最安全公共衞生城市需要，打造成世界一流病毒學研究中心，成為上海生物醫藥產業集群的重要組成。

不過，有網民翻出舊帳，怒斥管軼在新冠肺炎初期時表示，「疫情在武漢已經無法控制，連我這種也算『身經百戰』的人都要當逃兵」，更訂機票返回香港，引起大眾恐慌，遭到大批內媒口誅筆伐。